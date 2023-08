Calvin Klein Trunk-Evolution Boxer Uomo

Calvin Klein Trunk – Costume da bagno da uomo

La biancheria intima Calvin Klein Steel Collection è realizzata in jersey di microfibra e un classico elastico in vita di Calvin Klein.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 19,3 x 13,4 x 4,6 cm; 220 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 30 agosto 2022Produttore ‏ : ‎ Calvin KleinASIN ‏ : ‎ B0BCGST32ZNumero modello articolo ‏ : ‎ 000NP2475ACategoria ‏ : ‎ Uomo

COMFORT: I boxer elasticizzati a vita bassa sono comodi sui fianchi grazie al tessuto elasticizzato; La classica vita elasticizzata con il logo completa lo stile minimalista

95% Cotone, 5% Elastan

Chiusura: Pull on

Lavabile in lavatrice

Low Rise Trunk I

MATERIALE E LAVAGGIO: Questi morbidi boxer sono realizzati al 95% in cotone e al 5% in elastan; Lavabili in lavatrice e adatti all’asciugatrice

37,76€