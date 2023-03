Calvin Klein Logo High Waist Legging Leggings Donna

I leggings da donna Calvin Klein Jeans abbracciano il corpo e assicurano una vestibilità comoda tutto il giorno. Questi leggings spessi sono progettati per migliorare qualsiasi aspetto invernale. A vita alta con logo iconico CK Jeans e scritte. Elementi essenziali per l’inverno, semplici ma di grande stile per le signore.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 17.4 x 15.2 x 4.8 cm; 180 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 giugno 2021Produttore ‏ : ‎ Calvin KleinASIN ‏ : ‎ B0977BK59ZNumero modello articolo ‏ : ‎ 701220429Categoria ‏ : ‎ Donna

Realizzati in morbido poliammide

93% poliammide, 6% elastan, 1% poliestere

Chiusura: Pull on

Lavabile in lavatrice

Leggings a vita alta con logo

Dettaglio con marchio CK Jeans in vita

20,00€