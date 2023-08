Calvin Klein Cappellino Uomo Cappellino da Baseball

Calvin Klein – Occhiali da sole da uomo – Occhiali da sole da aviatore da uomo – Occhiali da sole blu – Accessori da uomo – Protezione UV al 100% Questi cappelli da baseball da uomo Calvin Klein sono l’essenza stessa dell’etica Calvin Klein per l’abbigliamento maschile – elevano la tua estetica personale con uno stile senza tempo. Aggiungi un po ‘di lusso al tuo comfort casual con i berretti con logo Calvin Klein che prendono mode semplici e classiche e dando loro un tocco in più di stile premium. Calvin Klein sono affidabili in tutto il mondo per il bordo moderno che portano a disegni di base e pezzi di abbigliamento, e questi cappelli da uomo non sono diversi. Caratterizzati dal marchio CK al centro in un logo ricamato audace e sottile, si adattano perfettamente allo stile di qualsiasi uomo. Con un design confortevole e una sensazione di cotone al 100%, accoppiato con uno stile di alta qualità, questo cappello è un capo base di abbigliamento che gli uomini adoreranno indossare. Fondato nel 1968, Calvin Klein è un marchio di lifestyle specializzato nello stile senza tempo di abbigliamento e accessori moderni. Abbraccia l’iconico con audaci, progressisti, mode estetiche minimaliste dall’innovativo Calvin Klein.

MASSIMO COMFORT: Questo cappello stiloso da uomo è leggero e comodo da indossare, ed è il copricapo ottimo per le calde giornate estive. Adattabile alle dimensioni della testa grazie al cinturino regolabile con logo.

100% Cotone

Chiusura: Nessuna chiusura

Lavabile in lavatrice

Stile scollo: NO-VALUES

TAPPO CENTRO CK

VERSATILITÀ E PRATICITÀ: Il cappello da baseball è ottimo da indossare tutti i giorni o per fare sport e da abbinare a qualsiasi outfit;

MATERIALE E LAVAGGIO: Il cappello è realizzato in twill di puro cotone biologico ed è disponibile in taglia unica. Si pulisce facilmente lavandolo a mano.

SEMPLICITÀ E FASCINO: Creato nel 1968, il marchio Calvin Klein è famoso per il suo look inconfondibile, che lo ha reso da subito un’ispirazione per il mondo della moda; Il brand americano è caratterizzato da un’estetica minimalista