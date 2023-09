Calvin Klein Boxer Uomo 3 Pack Boxer Brief 3 PK Elasticizzati

La nostra linea Cotton Stretch include design classici e modelli per tutti i giorni realizzati in morbido cotone elasticizzato, per offrire una ottima vestibilità.

COMFORT: I boxer elasticizzati a vita media sono comodissimi sui fianchi grazie al tessuto elasticizzato; La classica vita elasticizzata con il logo completa lo stile minimalista

95% , 5%

Vita profonda

Chiusura: elasticizzato

Lavabile in lavatrice

Boxers

MATERIALE E LAVAGGIO: Questi morbidi boxer sono realizzati al 95 Percentage in cotone e al 5 Percentage in elastan Lavabili in lavatrice e adatti all’asciugatrice

COTTON STRETCH: La collezione è caratterizzata da un design classico in morbido cotone elasticizzato; L’eccellente vestibilità rende i boxer della collezione COTTON STRETCH unici

SEMPLICITÀ E FASCINO: Creato nel 1968, il marchio Calvin Klein è famoso per il suo look inconfondibile, che lo ha reso da subito un’ispirazione per il mondo della moda; Il brand americano è caratterizzato da un’estetica minimalista

