Calvani smaschera Lorenzo: “Hai usato il cellulare e Instagram”

Lunedì scorso, il Grande Fratello ha preso provvedimenti disciplinari contro Luca Calvani dopo un episodio legato a un bigliettino ricevuto da Enzo Paolo Turchi con la scritta “No letto Jessica”. Lorenzo Spolverato ha sollevato la questione per attaccare Luca durante una discussione, accusandolo di non aver avuto il coraggio di ammettere di aver ricevuto i bigliettini e contraddicendo le proprie affermazioni iniziali. Calvani ha ribattuto, sottolineando che Lorenzo, durante una trasferta in Spagna, ha consultato il profilo Instagram di Tommaso, rivelando dettagli sui suoi follower. Questa rivelazione ha messo Lorenzo in difficoltà, tanto da fargli balbettare nelle sue risposte.

Dopo l’alterco, Lorenzo si è rifugiato in cucina, ammettendo a Shaila di aver controllato l’engagement di Tommaso su Instagram e di averlo condiviso con altri. Shaila, invece di sostenere il suo fidanzato, ha scaricato la colpa su Luca, definendolo ridicolo per aver usato il bigliettino come arma in una discussione. Ha criticato Luca per il suo comportamento, etichettandolo come infantile. La situazione ha portato a una riflessione sul fatto che Lorenzo abbia usato il bigliettino contro Luca, dimenticando il suo uso dei social, ciò che ha messo in evidenza un’incoerenza nel suo atteggiamento.

In definitiva, la disputa ha messo in luce il comportamento discusso di entrambi i concorrenti, rivelando dinamiche di gioco intricate e accuse reciproche, lasciando il pubblico diviso sulle colpe e le responsabilità.