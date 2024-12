Calvani contro Federica: Chi avrà la meglio?

Nella 17esima diretta del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, in programma il 9 dicembre 2024, si svolgerà una nuova eliminazione. La trasmissione ha recentemente accolto cinque nuovi concorrenti – Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori e ‘Le Monsè’ – e prevede l’ingresso di due ex stelle, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Questi innesti mirano a rivitalizzare il programma, specialmente dopo un incremento della percentuale di ascolto, che ha raggiunto il 17,45% la settimana scorsa.

Attualmente, quattro concorrenti sono in nomination per il televoto: Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi. Amanda ha ricevuto voti da Yulia, Stefano e Federica, mentre Federica è stata nominata da Javier e, segretamente, da Tommaso e Luca. Stefano è stato nominato da Mariavittoria dopo aver trascorso sette giorni in isolamento, oltre che da Alfonso Signorini.

Sondando il clima tra il pubblico, i risultati attuali dei sondaggi indicano che Luca Calvani è al primo posto con il 49% delle preferenze, seguito da Amanda Lecciso al 24%. Più a rischio sembra essere Stefano Tediosi, con l’18% delle preferenze, il quale potrebbe essere salvato da Federica Petagna, attualmente al 9% secondo le proiezioni. Federica, da parte sua, non ha mai convinto il pubblico riguardo il suo triangolo amoroso con Alfonso D’Apice post-Temptation Island.

La puntata del 9 dicembre rappresenterà dunque un momento cruciale per i concorrenti, poiché il meno votato sarà costretto a lasciare la casa. Se le attese di ascolto continuano a mantenere il trend positivo, il Grande Fratello potrebbe proseguire a diversificare il cast con volti nuovi, per cercare di contrastare la stagnazione degli ascolti.

In questo contesto, la competizione si fa sempre più serrata, e gli equilibri all’interno della casa cambiano rapidamente, rendendo l’atmosfera piuttosto tesa mentre i concorrenti attendono di conoscere il loro destino. La situazione è in continua evoluzione e le lacune narrative vengono riempite dai nuovi ingressi e dalle dinamiche emergenti, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori.