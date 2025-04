CALUM SCOTT: Concerto Esclusivo in Italia a Ottobre [Info e Biglietti]

Calum Scott torna in Italia con un’unica data il 21 ottobre 2025 al Fabrique di Milano. L’artista britannico è salito alla ribalta grazie a Britain’s Got Talent nel 2015, da allora ha costruito una carriera internazionale di successo, ottenendo numerose certificazioni e straordinarie visualizzazioni. Il suo album di debutto, “Only Human” (2018), ha conquistato il disco d’oro e ha accumulato oltre 7,5 miliardi di stream, scalando le classifiche in oltre 20 Paesi. Tra le sue canzoni più conosciute figurano “You Are The Reason”, che ha ottenuto 5 dischi di platino, e “Where Are You Now” in collaborazione con Lost Frequencies, che ha superato 1 miliardo di stream. Dopo il secondo album “Bridges” (2022), Scott si prepara a lanciare il suo terzo disco “Avenoir”, previsto per il 12 settembre 2025, anticipato dal singolo “God Knows”, una ballata romantica che introduce un nuovo universo emotivo per l’artista.

I biglietti per il concerto di Milano saranno disponibili online e nei punti vendita autorizzati da venerdì 11 aprile alle ore 10:00. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il suo profilo Instagram.