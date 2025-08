Calo investimenti: una minaccia per la crescita globale

L’attuale scenario economico globale evidenzia un preoccupante declino negli investimenti aziendali, un fattore cruciale per la crescita. Álvaro Pereira, capo economista dell’Ocse, in un’intervista con il Financial Times, ha messo in luce come gli investimenti, stimati al 2,5% negli anni precedenti alla crisi finanziaria del 2008, risultino ora ridotti all’1,6% previsto per il 2024.

L’Italia emerge come un caso particolare, essendo tra i sei Paesi che hanno superato i livelli di investimento riscontrati prima della pandemia. Solo Israele e Portogallo sono riusciti a tornare ai tassi precedenti al crollo di Lehman Brothers. Pereira ha avvertito che una mancanza di investimenti potrebbe presto compromettere la capacità di sostenere la crescita economica, sottolineando l’importanza vitale di questo fattore.

Secondo le analisi dell’Ocse, gli investimenti nei Paesi avanzati membri dell’organizzazione sono attualmente circa il 20% inferiori rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare in base ai trend di crescita pre-crisi del 2008. Questo quadro suggerisce un rischio significativo per la stabilità economica futura, alimentando preoccupazioni su come le economie avanzate possano affrontare le sfide che derivano da una sostanziale riduzione della capacità d’investimento.