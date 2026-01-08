Calo esportazioni calzature Veneto

Nei primi nove mesi del 2025, le esportazioni della calzatura veneta hanno subito un calo del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò significa che il valore delle esportazioni è sceso sotto la soglia dei 2 miliardi, passando da 2.083 a 1.937 milioni. Questo dato è più acuto rispetto al ripiegamento del settore registrato a livello nazionale, che si è fermato a -4,1%.

L’analisi dei dati, condotta dal Centro studi di Confindustria accessori moda, ha rilevato che l’effetto registrato deriva in prima battuta dal raffreddamento dei fatturati nei primi cinque Paesi di destinazione, ai quali si deve il 62% delle vendite all’estero. La provincia di Treviso, che vale quasi il 40% delle esportazioni complessive, rimane sostanzialmente stabile (-0,4%). Soffrono di più Venezia e Padova, con una diminuzione rispettiva del 4,7% e del 12,4%.

Il quadro nazionale resta complesso, ma i dati del terzo trimestre indicano una riduzione della caduta e una prima luce in fondo al tunnel recessivo. La capacità delle imprese di presidiare i mercati europei e di intercettare la domanda nelle aree più dinamiche, come il Medio Oriente, è la chiave per affrontare il 2026. Tuttavia, c’è una pressione competitiva soprattutto dall’Europa dell’Est e dall’Asia che ha determinato una selezione naturale, e diverse micro imprese sono state inglobate in realtà più grandi che ne hanno saputo riconoscere il valore.