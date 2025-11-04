Calo delle vaccinazioni contro la polio in Europa e Asia

Nel 2024, i tassi di vaccinazione contro la poliomielite sono diminuiti in Europa e in Asia centrale, lasciando circa 450.000 neonati vulnerabili a questa malattia infettiva. I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) indicano una flessione che, anche se non ha ancora superato la soglia di sicurezza, interrompe un trend positivo di anni.

La poliomielite è un’infezione virale che colpisce il sistema nervoso e può causare paralisi. Negli anni Novanta, grazie alle campagne di immunizzazione, i casi sono diminuiti drasticamente, ma oggi si osservano nuovi segnali d’allerta. Nel 2024, la copertura vaccinale in Europa era del 93%, ancora sopra la soglia raccomandata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), ma il livello più basso dal 2017.

Un ulteriore allarme viene dalla rilevazione di un poliovirus di tipo 2 nelle acque reflue di sei Paesi europei. Finora, le elevate coperture vaccinali hanno impedito i casi di paralisi, ma l’Oms avverte che la popolazione non vaccinata facilita la diffusione del virus.

La situazione è più critica in Israele, dove è stato dichiarato un focolaio epidemico a causa di un poliovirus di tipo 1. Le autorità hanno avviato una campagna di vaccinazione nelle zone vulnerabili, ottenendo risultati positivi.

In Asia, la polio continua a essere endemica in Pakistan e Afghanistan, dove nel 2024 sono stati registrati 74 casi. La mobilità della popolazione aumenta il rischio di reintroduzione del virus in Paesi già liberati dalla malattia.

Il calo delle vaccinazioni, stimato in circa 600.000 bambini europei non completamente vaccinati, è influenzato da vari fattori, tra cui l’interruzione delle campagne vaccinali durante la pandemia. Un abbassamento della copertura può mettere a rischio l’immunità collettiva e facilitare la diffusione del virus. Gli esperti sottolineano l’importanza della sorveglianza e della prevenzione per affrontare la ricomparsa di questa malattia.