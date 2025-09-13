Calo dell’attività sportiva tra adolescenti in Alto Adige

Un recente studio condotto dal Servizio di Medicina dello Sport dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha analizzato le ragioni per cui gli adolescenti smettono di praticare sport. La ricerca ha coinvolto 343 studenti tra i 15 e i 17 anni di quattro scuole superiori della provincia, attraverso un questionario strutturato.

I dati raccolti indicano che il 20,4% degli intervistati non pratica sport. Gli adolescenti che continuano a praticare sport mostrano una diminuzione con l’età, passando dal 70% tra i 15enni a meno del 60% tra i 17enni. Le principali motivazioni per l’abbandono includono la mancanza di tempo (41,4%), gli impegni scolastici e interessi personali (31,4%) e la perdita di motivazione (30%). Anche il fenomeno colpisce maggiormente le ragazze, con il 90% di chi non fa sport di sesso femminile.

L’assessore provinciale Hubert Messner ha sottolineato l’importanza di promuovere uno stile di vita sano durante l’adolescenza, mentre Peter Brunner, assessore allo Sport, ha evidenziato il valore dello sport per il benessere e lo sviluppo sociale dei giovani. Un dato positivo emerso dallo studio è che un terzo degli studenti che hanno smesso sarebbe disposto a riprendere l’attività sportiva, suggerendo possibilità di reinserimento.

Fabian Tait, capitano della FC Südtirol, ha messo in evidenza come le difficoltà possano motivare a migliorarsi, condividendo un’aneddoto personale. Infine, lo studio ha rilevato che il drop out sportivo è influenzato da un insieme di fattori personali, sociali e organizzativi, suggerendo che le strategie di intervento debbano essere multiple, incluse attività sportive flessibili e maggiore supporto motivazionale. Questo studio rappresenta un punto di partenza per future ricerche nella popolazione scolastica provinciale.