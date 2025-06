Calo dei Prestiti alle Imprese: -2,6% nel 2024

Nel 2024, in Italia, si osserva una continua debolezza nella dinamica del credito, con una significativa riduzione dei prestiti alle imprese (-2,6%), dovuta principalmente a una minore domanda per finanziamenti e a tassi di interesse ancora elevati. Le piccole imprese registrano la contrazione più marcata (-6,8%). Sebbene i prestiti per le famiglie siano tornati a crescere, sostenuti dalla diminuzione dei tassi sui mutui, il tasso di deterioramento dei prestiti è lievemente aumentato, specialmente per le imprese.

La Banca d’Italia stima che nel 2024 ci sarà una riduzione complessiva dei prestiti dell’1,2%, con una maggiore prudenza nelle politiche di offerta da parte delle banche, soprattutto nei confronti delle piccole imprese, ritenute più rischiose. Questa tendenza discende da un comportamento iniziato dopo la crisi dei debiti sovrani e sospeso durante la pandemia, con un crescente ricorso all’autofinanziamento da parte delle PMI.

Il flusso di nuovi prestiti deteriorati è aumentato nell’ultimo trimestre del 2024, evidenziando un rapporto crescente rispetto ai crediti in bonis. Tuttavia, i crediti deteriorati continuano a ridursi nel complesso, grazie anche a operazioni di cessione. Per il futuro, si prevede un lieve aumento del tasso di deterioramento dei prestiti alle imprese, influenzato dal deterioramento del quadro macroeconomico, mentre per le famiglie il tasso rimarrebbe stabile.

Il sistema bancario italiano, secondo il governatore di Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha dimostrato resistenza grazie a una forte redditività e riserve patrimoniali. Per migliorare la solidità del sistema, è stata attivata una riserva di capitale. Infine, l’efficienza del sistema bancario sta migliorando, con un maggiore impiego di tecnologie innovative, inclusa l’intelligenza artificiale per la valutazione del merito creditizio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.creditnews.it