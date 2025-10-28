Calo ascolti Affari Tuoi mette a rischio De Martino e Morandi

Il game show “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino sta vivendo un periodo difficile, con ascolti in calo rispetto alla scorsa stagione. La trasmissione, che si scontra con “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti, non riesce più a conquistare il pubblico nell’access prime time. Recentemente, De Martino ha registrato uno share del 22,9%, inferiore al 25,4% di Canale 5. Questa situazione ha creato preoccupazione all’interno della Rai, con segnali di malcontento per i risultati del programma.

Nonostante la notorietà e i tentativi di attrarre più telespettatori, come l’uso delle vincite clamorose e delle anteprime allungate, “Affari Tuoi” ha faticato a riconquistare il favore del pubblico, mantenendosi comunque sopra i 4 milioni e mezzo di spettatori. Tuttavia, la persistente sconfitta contro la concorrenza di Mediaset ha portato la Rai a riconsiderare il proprio palinsesto.

In questo contesto, la realizzazione del nuovo programma di De Martino, previsto con Gianni Morandi, è ora a rischio. Secondo alcune voci, i dirigenti di viale Mazzini starebbero valutando di cancellare il progetto per sviluppare nuove strategie che possano migliorare i dati d’ascolto. Questo contesto crea incertezze sul futuro di De Martino, che continua a essere un volto di spicco della Rai, ma che dovrà affrontare sfide significative nel prossimo futuro, tra cui il ritorno previsto nel prime time con “Stasera Tutto è Possibile”.