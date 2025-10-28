21.2 C
Roma
martedì – 28 Ottobre 2025
Spettacolo

Calo ascolti Affari Tuoi mette a rischio De Martino e Morandi

Da stranotizie
Calo ascolti Affari Tuoi mette a rischio De Martino e Morandi

Il game show “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino sta vivendo un periodo difficile, con ascolti in calo rispetto alla scorsa stagione. La trasmissione, che si scontra con “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti, non riesce più a conquistare il pubblico nell’access prime time. Recentemente, De Martino ha registrato uno share del 22,9%, inferiore al 25,4% di Canale 5. Questa situazione ha creato preoccupazione all’interno della Rai, con segnali di malcontento per i risultati del programma.

Nonostante la notorietà e i tentativi di attrarre più telespettatori, come l’uso delle vincite clamorose e delle anteprime allungate, “Affari Tuoi” ha faticato a riconquistare il favore del pubblico, mantenendosi comunque sopra i 4 milioni e mezzo di spettatori. Tuttavia, la persistente sconfitta contro la concorrenza di Mediaset ha portato la Rai a riconsiderare il proprio palinsesto.

In questo contesto, la realizzazione del nuovo programma di De Martino, previsto con Gianni Morandi, è ora a rischio. Secondo alcune voci, i dirigenti di viale Mazzini starebbero valutando di cancellare il progetto per sviluppare nuove strategie che possano migliorare i dati d’ascolto. Questo contesto crea incertezze sul futuro di De Martino, che continua a essere un volto di spicco della Rai, ma che dovrà affrontare sfide significative nel prossimo futuro, tra cui il ritorno previsto nel prime time con “Stasera Tutto è Possibile”.

Articolo precedente
E-commerce italiano a rischio: accesso venduto nel dark web
Articolo successivo
Trapianti e Terapie Geniche: Eccellenza Pediatrica in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.