CalmaZampa: La Skill per Rassicurare i Tuoi Cani Durante i Temporali

In un’estate caratterizzata da eventi meteorologici intensi, debutta CalmaZampa, una nuova skill di Alexa pensata per alleviare lo stress degli animali domestici durante i temporali. Creata in collaborazione con ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), questa applicazione sfrutta un sistema di monitoraggio meteorologico in tempo reale per anticipare l’arrivo delle tempeste, attivando automaticamente una delle tre playlist musicali a 432 Hz, note per le loro proprietà calmanti.

I temporali possono causare forte ansia e paura in molti cani, che spesso si nascondono o tremano a causa dei rumori e dei lampi. Tra il 2022 e il 2024, in Italia si sono verificati oltre 1.000 eventi climatici estremi, con il 30% dei cani che sviluppa una fobia per questi fenomeni. La loro sensibilità ai cambiamenti di pressione e umidità contribuisce a tale ansia.

CalmaZampa offre supporto ai proprietari con musica terapeutica adeguata all’intensità della tempesta, attraverso le playlist Relax, Chill e Zen. Inoltre, fornisce consigli pratici per creare un ambiente sicuro e confortevole, come ridurre rumori e luci improvvise, allestire zone rifugio e utilizzare feromoni calmanti, oltre a mantenere la presenza rassicurante del padrone.

Per utilizzare la skill, basta dire “Alexa, apri CalmaZampa”, che guiderà l’utente nella configurazione e nell’accesso alle funzioni, compreso il monitoraggio meteo personalizzato e la programmazione di routine automatiche.

Fonte: www.lapiazzaweb.it