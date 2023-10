Call of Duty: Modern Warfare III, la sfida tra i campioni del Napoli

Per celebrare l’arrivo della Beta di Call of Duty: Modern Warfare III, disponibile da oggi in esclusiva per i giocatori PlayStation che hanno preordinato il gioco, i campioni dell’SSC Napoli hanno avuto l’opportunità di giocarci in anteprima. La sfida (qui il video completo) ha visto contrapporsi due squadre capitanate rispettivamente da Giovanni Di Lorenzo, grande appassionato di Call of Duty, e Victor Osimhen, capocannoniere dello scorso campionato. Dopo aver festeggiato il terzo scudetto i campioni d’Italia hanno quindi messo momentaneamente da parte le loro scarpette per sfidarsi a colpi di joypad. A supportare i due capitani altri campioni del calibro di Kvaratskhelia, Simeone, Ostigard ed Elmas. Le due squadre si sono affrontate nelle tre modalità di gioco principali (Team Death Match, Domination e Hardpoint) e nelle tre mappe preferite dai fan, ricostruite da zero per l’edizione di quest’anno (Karachi, Invasion e Skidrow).

La prima partita è stata vinta dal Team Di Lorenzo, con Kvaratskhelia che si è confermato fuoriclasse anche a Call of Duty, raggiungendo la vetta della classifica con 23 kills e aggiudicandosi il primo sangue nel Team Death Match. Il Team Osimhen ha reagito nella seconda partita: Simeone è salito in cattedra catturando una bandiera dopo l’altra in Domination, pareggiando i conti e portando la sfida ad un emozionante round finale. A questo punto, il capitano Di Lorenzo si è sentito in dovere di mostrare a tutti la sua superiorità con il joypad e ha portato la sua squadra alla vittoria con una spettacolare tripla kill.

La Beta di Modern Warfare III sarà suddivisa in due diversi week-end, con altre mappe e modalità di gioco previste nel corso della Beta. Le mappe multigiocatore saranno immediatamente familiari a chiunque abbia giocato a Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2009, con gli ultimi progressi tecnici e le moderne meccaniche di movimento per un’esperienza completamente rinnovata. Disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, il primo weekend di Beta inizierà oggi alle 19:00 e terminerà martedì 10 ottobre, sempre alle 19:00. Coloro che hanno preordinato il gioco su PlayStation 4 o PlayStation 5 possono iniziare a giocare alla Beta oggi dalle 19:00. Il resto del weekend, da domenica 8 ottobre alle 19:00 a martedì 10 ottobre alle 19:00, è accessibile a tutti i giocatori di PlayStation, indipendentemente dallo stato di pre-ordine.

Il secondo weekend di Beta è rivolto a tutte le piattaforme e inizierà giovedì 12 ottobre alle ore 19:00 per concludersi lunedì 16 ottobre alle ore 19:00. Si tratta di un weekend di Open Beta gratuito per tutti i possessori di PlayStation 4 e 5, indipendentemente dal loro stato di pre-ordine. Coloro che hanno preordinato il gioco per Xbox Series X | S o su Xbox One, o che hanno preacquistato il gioco per PC tramite Battle.net o Steam, possono iniziare a giocare alla Beta giovedì 12 ottobre alle 19:00. Il resto del weekend, da sabato 14 ottobre alle 19:00 a lunedì 16 ottobre alle 19:00, è accessibile ai giocatori Xbox e PC indipendentemente dal loro stato di pre-ordine.