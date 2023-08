Call of Duty: Modern Warfare III esce a novembre, anche su PS5

Activision Blizzard ha svelato il prossimo capitolo di Call of Duty: gli annunci da parte dello sviluppatore Sledgehammer Games e dagli account ufficiali di Call of Duty hanno ufficializzato il lancio di Modern Warfare III fissato per il 10 novembre su PC, Xbox e Playstation. Il nuovo capitolo di Modern Warfare III proseguirà gli eventi dei suoi predecessori, reboot della serie Modern Warfare, che avevano già riscosso un enorme successo come rilancio della saga iniziata nel 2007. Anche se nella trilogia originale l’antagonista principale era Vladimir Makarov, la sua esistenza è stata rivelata solo alla fine di MWII, suggerendo così che la campagna di MWIII seguirà gli avvenimenti di MW2, compresa, forse, la celebre missione “No Russian”. La data di uscita di Modern Warfare III giunge a 13 mesi dal lancio di Modern Warfare II nell’ottobre dello scorso anno, mantenendo così la consolidata tradizione del franchise di Call of Duty, con un lancio ogni anno dal lontano 2005. Questa nuova uscita si affiancherà allo spin-off battle royale, Call of Duty: Warzone, ed è il primo capitolo del franchise rilasciato da Activision dopo la proposta di acquisizione da parte di Microsoft, avvenuta all’inizio di gennaio 2022. Quest’ultima ha stretto di recente un accordo con Sony per portare la serie per i prossimi dieci anni anche su console PlayStation.