Call of Duty Mobile, le finali della World Cup per un montepremi da 1,7 milioni

Activision ha annunciato che le finali di Call of Duty: Mobile World Championship 2022 si terranno per la prima volta dal vivo dal 15 al 18 dicembre a Raleigh, nel North Carolina. L’evento si svolgerà insieme al torneo Call of Duty League Major I e al Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Bowl III. Sedici squadre provenienti da tutto il pianeta si contenderanno il titolo di Campione del Mondo e la loro parte del montepremi di 1,7 milioni di dollari. Anche i fan di tutto il mondo, tutti coloro che non saranno presenti di persona, potranno partecipare all’evento, tifare per le loro squadre preferite e seguire l’azione, e tutte le partite, in diretta sui canali YouTube di Call of Duty: Mobile Esports e Call of Duty: Mobile o in-game tramite l’app Call of Duty: Mobile.

Oltre a seguire l’evento online, i fan potranno sbloccare diversi premi in-game, guardando i game direttamente dall’app Call of Duty: Mobile. Durante ogni trasmissione saranno disponibili oggetti gratuiti e unici, come la Kilo 141 – Wildstyle Weapon Blueprint e la Iskra – Graffiti Queen Operator Skin. Per i fan in cerca di altri oggetti di gioco riguardanti Call of Duty: Mobile World Championship, il 15 dicembre, con il lancio della Stagione 11, verrà distribuito un bundle a tema World Championship. Il bundle include la skin dell’operatore Death Angel Alice, il progetto dell’arma AK47, il progetto dell’arma AKS74U e altri elementi ancora non annunciati.