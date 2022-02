Microsoft, che ha acquistato Activision Blizzard per la cifra di 68.7 miliardi di dollari, ha confermato oggi che i giochi sviluppati dalla software house continueranno a essere pubblicati anche su PlayStation e anche dopo gli accordi multipiattaforma già presi. In particolare, i giochi della serie Call of Duty saranno disponibili anche sulle piattaforme rivali di Microsoft anche dopo il 2023. La rassicurazione arriva in un post ufficiale del blog della casa di Redmond, in seguito a numerose richieste in tal senso che si interrogavano sull’eventualità che l’acquisizione portasse con sé esclusive dirottate su Xbox.

“Per essere chiari, Microsoft continuerà a produrre Call of Duty e altri titoli popolari Activision Blizzard su PlayStation anche dopo gli accordi già esistenti di Sony con Activision”, si legge nell’intervento. “E abbiamo l’intenzione di seguire lo stesso approccio anche per quanto riguarda la console Nintendo”. Non era del tutto scontato, visto che quando Microsoft ha acquistato ZeniMax Media e quindi tutto il catalogo Bethesda, si è affrettata a dichiarare che sia il prossimo Elder Scrolls che l’annunciato Starfield saranno esclusive blindate su Xbox. In ogni caso, i giochi Activision Blizzard saranno disponibili su tutte le piattaforme, ma saranno su Xbox Game Pass, il servizio a abbonamento di Microsoft, dal giorno della pubblicazione.