Activision ha confermato di essere al lavoro su due nuovi titoli del franchise Call of Duty, entrambe in uscita entro la fine dell’anno. Una è il seguito del titolo del 2019 Modern Warfare, mentre la seconda è una “nuova esperienza” collegata a Warzone. Quest’ultima, nelle intenzioni della casa, promette un’evoluzione massiccia della meccanica battle royale con nuove modalità di costruzione delle arene. Entrambi i giochi saranno sviluppati da Infinity Ward, lo studio dietro a Modern Warfare, Infinite Warfare, Ghosts e altri capitoli di Call of Duty, incluso quello originale. Inoltre, saranno realizzati utilizzando un nuovo motore grafico messo a punto internamente.

Activision ha anche reso chiaro che intende perfezionare e migliorare l’attuale esperienza in Warzone, fortemente criticata per la presenza di bug e cheater. La notizia arriva all’indomani delle rassicurazioni di Microsoft, che ha comprato Activision per 68.7 miliardi di dollari, su come Call of Duty e altre serie storiche della casa continueranno a uscire su tutte le piattaforme e non solo per Xbox.