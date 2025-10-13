Call My Agent Italia: La terza stagione tra star e colpi di scena

La terza stagione di “Call My Agent – Italia” promette di portare il caos e l’ironia nel mondo dello spettacolo italiano, arricchita da una serie di ospiti star. Il trailer ufficiale ha rivelato che la nuova stagione debutterà il 14 novembre, esclusivamente su Sky e in streaming su NOW.

In questi nuovi episodi, gli agenti della Claudio Maiorana Agency affrontano sfide ancora più complesse. Con la scomparsa della fondatrice Elvira, l’agenzia è minacciata dall’arrivo di UBA, un gigante internazionale pronto a conquistare il mercato italiano. Le vite personali di Vittorio, Lea e Gabriele si intrecciano con passione e colpi di scena, mettendo a rischio la stabilità dell’agenzia. I loro assistenti, fedeli ma sempre più stressati, si impegnano a mantenere il controllo della situazione.

Il cast principale è confermato, con Michele Di Mauro (Vittorio), Sara Drago (Lea) e Maurizio Lastrico (Gabriele) che ritornano nei loro ruoli. Gli assistenti Monica, Pierpaolo e Camilla sono sempre al loro fianco, mentre Kaze, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti tornano nel ruolo dei personaggi di supporto.

Le guest star arricchiscono ogni episodio: Luca Argentero affronta una crisi esistenziale, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti condividono la scena in un interessante gioco meta-televisivo, e Stefania Sandrelli cerca nuove sfide artistiche. Inoltre, il cast originale di “Romanzo Criminale” si riunisce per una nostalgica sorpresa, mentre Miriam Leone esplora temi di maternità e stereotipi professionali. Infine, il duo Ficarra & Picone riflette sulla loro carriera, e nuovi volti come Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino si aggiungono al cast.