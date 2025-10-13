23.5 C
Roma
lunedì – 13 Ottobre 2025
Spettacolo

Call My Agent Italia: La terza stagione tra star e colpi di scena

Da StraNotizie
Call My Agent Italia: La terza stagione tra star e colpi di scena

La terza stagione di “Call My Agent – Italia” promette di portare il caos e l’ironia nel mondo dello spettacolo italiano, arricchita da una serie di ospiti star. Il trailer ufficiale ha rivelato che la nuova stagione debutterà il 14 novembre, esclusivamente su Sky e in streaming su NOW.

In questi nuovi episodi, gli agenti della Claudio Maiorana Agency affrontano sfide ancora più complesse. Con la scomparsa della fondatrice Elvira, l’agenzia è minacciata dall’arrivo di UBA, un gigante internazionale pronto a conquistare il mercato italiano. Le vite personali di Vittorio, Lea e Gabriele si intrecciano con passione e colpi di scena, mettendo a rischio la stabilità dell’agenzia. I loro assistenti, fedeli ma sempre più stressati, si impegnano a mantenere il controllo della situazione.

Il cast principale è confermato, con Michele Di Mauro (Vittorio), Sara Drago (Lea) e Maurizio Lastrico (Gabriele) che ritornano nei loro ruoli. Gli assistenti Monica, Pierpaolo e Camilla sono sempre al loro fianco, mentre Kaze, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti tornano nel ruolo dei personaggi di supporto.

Le guest star arricchiscono ogni episodio: Luca Argentero affronta una crisi esistenziale, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti condividono la scena in un interessante gioco meta-televisivo, e Stefania Sandrelli cerca nuove sfide artistiche. Inoltre, il cast originale di “Romanzo Criminale” si riunisce per una nostalgica sorpresa, mentre Miriam Leone esplora temi di maternità e stereotipi professionali. Infine, il duo Ficarra & Picone riflette sulla loro carriera, e nuovi volti come Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino si aggiungono al cast.

Articolo precedente
iOS 26.0.2: novità e correzioni per iPhone in Italia
Articolo successivo
Spray nasale contro shock anafilattico: novità in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.