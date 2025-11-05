Call My Agent Italia: energia e ricordi dalla première romana

Roma ha accolto con entusiasmo il ritorno di “Call My Agent – Italia”. Il tappeto rosso all’ingresso del Cinema Moderno era animato da amici e membri del cast, creando un’atmosfera di grande energia, tipica della serie. La terza stagione debutterà il 14 novembre su Sky e NOW, e la premiere romana è stata un vero successo.

Fra i protagonisti presenti c’erano gli agenti storici, le nuove leve e alcune guest star in arrivo: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze. Non sono mancati volti noti che interpreteranno se stessi, come Luca Argentero con Cristina Marino e Aurora Ramazzotti. Si sono uniti anche i nuovi membri del cast, Gianmarco Saurino, in un ruolo antagonistico, e Nicolas Maupas, che si inserisce nelle dinamiche della CMA. Spicca nel gruppo il cane della serie, Marcello, in omaggio a Mastroianni, il cui vero nome è Diabolik.

Sebbene la serie abbia un tono comico, la serata ha avuto un momento di riflessione: è stata la prima stagione senza Marzia Ubaldi, l’Elvira della CMA, scomparsa di recente. Il suo ricordo è stato un tributo profondo prima della proiezione dei due episodi.

Il messaggio che emerge dalla premiere romana è chiaro: la serie ritorna con una nuova stagione più definita, pronta a esplorare nuove direzioni senza perdere ciò che la caratterizza. “Call My Agent – Italia” continua a mantenere uno sguardo originale e divertente sul mondo dello spettacolo.