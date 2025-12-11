13.3 C
Roma
giovedì – 11 Dicembre 2025
Tecnologia

Call for proposals Cyber 10 in Europa

Da stranotizie
Call for proposals Cyber 10 in Europa

Il 9 dicembre lo European Cybersecurity Competence Centre ha lanciato una nuova call for proposals che si inserisce nel quadro del work programme Cybersecurity di Digital Europe. Il bando è coerente con il Cyber Solidarity Act, che prevede la creazione di una rete paneuropea di cyber hub all’interno del sistema europeo di allerta per la sicurezza informatica.

La call, intitolata “CyberHUBs Capacity Building”, ha una dotazione di 4 milioni di euro e si articola in due topic. Il primo topic, “National Cyber Hubs”, si concentra sull’obiettivo di creare o rafforzare centri nazionali per la sicurezza informatica. La call rientra nel work programme Cybersecurity di Digital Europe, emendato a ottobre di quest’anno. Il Cyber Solidarity Act prevede anche la creazione di una rete paneuropea di cyber hub per rafforzare la sicurezza informatica a livello europeo.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Cantautori in Tour a Marina di Grosseto
Articolo successivo
Dario Argento riceve il Premio Marco Melani 2025 in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.