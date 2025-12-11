Call for proposals Cyber 10 in Europa

Il 9 dicembre lo European Cybersecurity Competence Centre ha lanciato una nuova call for proposals che si inserisce nel quadro del work programme Cybersecurity di Digital Europe. Il bando è coerente con il Cyber Solidarity Act, che prevede la creazione di una rete paneuropea di cyber hub all’interno del sistema europeo di allerta per la sicurezza informatica.
La call, intitolata “CyberHUBs Capacity Building”, ha una dotazione di 4 milioni di euro e si articola in due topic. Il primo topic, “National Cyber Hubs”, si concentra sull’obiettivo di creare o rafforzare centri nazionali per la sicurezza informatica. La call rientra nel work programme Cybersecurity di Digital Europe, emendato a ottobre di quest’anno. Il Cyber Solidarity Act prevede anche la creazione di una rete paneuropea di cyber hub per rafforzare la sicurezza informatica a livello europeo.
