11 C
Roma
venerdì – 14 Novembre 2025
Positive

California guida la privacy online con una nuova legge innovativa

Da stranotizie
California guida la privacy online con una nuova legge innovativa

La California ha recentemente approvato una nuova legge che offre ai cittadini maggiore controllo sui propri dati online. Il California Opt Me Out Act impone agli sviluppatori di browser web di fornire agli utenti un’opzione chiara e facile per rinunciare alla condivisione o alla vendita delle loro informazioni personali durante la navigazione.

Il gruppo di campagne Privacy Rights Clearinghouse (PRC) ha a lungo sostenuto la necessità di diritti di questo tipo, definendo la legge “innovativa” e un “passo significativo” in avanti per la privacy dei dati. Questa iniziativa rafforza il ruolo della California come leader nazionale nella protezione dei dati dei consumatori.

La legge entrerà in vigore nel 2027 e si basa su una legislazione preesistente che si è rivelata difficile da attuare e poco pratica per gli utenti. Secondo il PRC, ora i consumatori potranno impostare le loro preferenze una sola volta nelle impostazioni del browser, evitando di dover visitare singoli siti per rinunciare alla vendita e alla condivisione dei dati.

Inoltre, la nuova legge rappresenta un modello che potrebbe essere seguito anche da altri stati e nazioni, suggerendo che il suo impatto potrebbe estendersi oltre i confini della California.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Louis Buffon e la tripletta che fa sognare la Repubblica Ceca
Articolo successivo
Auricolari Traduttori Bluetooth 5.3 – 164 Lingue, 5 Modalità
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.