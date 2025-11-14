California guida la privacy online con una nuova legge innovativa

La California ha recentemente approvato una nuova legge che offre ai cittadini maggiore controllo sui propri dati online. Il California Opt Me Out Act impone agli sviluppatori di browser web di fornire agli utenti un’opzione chiara e facile per rinunciare alla condivisione o alla vendita delle loro informazioni personali durante la navigazione.

Il gruppo di campagne Privacy Rights Clearinghouse (PRC) ha a lungo sostenuto la necessità di diritti di questo tipo, definendo la legge “innovativa” e un “passo significativo” in avanti per la privacy dei dati. Questa iniziativa rafforza il ruolo della California come leader nazionale nella protezione dei dati dei consumatori.

La legge entrerà in vigore nel 2027 e si basa su una legislazione preesistente che si è rivelata difficile da attuare e poco pratica per gli utenti. Secondo il PRC, ora i consumatori potranno impostare le loro preferenze una sola volta nelle impostazioni del browser, evitando di dover visitare singoli siti per rinunciare alla vendita e alla condivisione dei dati.

Inoltre, la nuova legge rappresenta un modello che potrebbe essere seguito anche da altri stati e nazioni, suggerendo che il suo impatto potrebbe estendersi oltre i confini della California.