CALIBRO 35: il nuovo EP “Jazzploitation” in uscita a ottobre

I Calibro 35, la super band italiana composta da alcuni dei migliori musicisti del panorama musicale nazionale, tornano con un nuovo EP intitolato “Jazzploitation”, in uscita per Record Kicks il 18 ottobre. Sempre pronti a esplorare nuovi orizzonti artistici, con questo progetto si avventurano nel mondo del jazz, con particolare attenzione alle sue sfumature psichedeliche, jazz-funk e rare groove. Sebbene nessuno dei membri si consideri un jazzista, nel corso degli anni hanno tratto ispirazione da questo genere, creando un EP “ispirato dal jazz” piuttosto che un disco puramente jazzistico, integrando elementi e soluzioni musicali di artisti come Bob James, Lalo Schifrin, Miles Davis e Idris Muhammad.

Il primo singolo dell’EP è una cover del noto tema della RAI “Lunedì Cinema”, un brano disco-funk composto da Lucio Dalla negli anni ’80, con la partecipazione del cantautore siciliano Marco Castello. Questa canzone sarà disponibile anche in vinile 7” trasparente in edizione limitata a partire dal 15 novembre, e può essere già preordinata.

L’EP include altri brani significativi come “Chaser”, un jazz-funk di Piero Umiliani originariamente registrato per il film erotico “Il Corpo” del 1974, “Nautilus” di Bob James e “Ascenseur pour l’échafaud” di Miles Davis. Questi quattro pezzi rappresentano perle del genere e dimostrano il talento e l’affinità musicale dei Calibro 35.

La band descrive la propria incursione nel jazz come quella di una banda di rapinatori che, dopo aver saccheggiato una banca, scoprono un tesoro da valorizzare. Questo riflette la loro rapida esplorazione di un territorio ricco di storia e innovazione, pronto a reinterpretare ciò che trovano.

I Calibro 35 hanno sempre dato vita a un sound unico, esplorando funk, rock e colonne sonore italiane degli anni ’70, creando atmosfere cinematiche. Con “Jazzploitation”,et si arricchisce ulteriormente questa esperienza consolidata e la band continua a perseguire la sua incessante voglia di innovare e sperimentare.

Il debutto live di “Jazzploitation” si terrà il 21 ottobre al Teatro Dal Verme di Milano come parte della rassegna JAZZMI, e la band sarà in tour nel 2025. Per ulteriori informazioni, è possibile seguire Calibro 35 sui social media.