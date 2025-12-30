Calendario Triestina Lega Pro

6.4 C
La Lega Pro ha reso noto il programma ufficiale delle gare di campionato dalla 5^ alla 12^ giornata di ritorno. Il programma prevede le seguenti partite per la Triestina:
la 24^ giornata contro l’Arzignano Valchiampo il 31 gennaio alle 14:30,
la 25^ giornata contro l’Inter U23 l’8 febbraio alle 14:30,
la 26^ giornata contro il Renate l’11 febbraio alle 18:00,
la 27^ giornata contro il Novara il 15 febbraio alle 12:30,
la 28^ giornata contro il Cittadella il 21 febbraio alle 17:30,
la 29^ giornata contro la Pergolettese il 27 febbraio alle 20:30,
la 30^ giornata contro le Dolomiti Bellunesi il 3 marzo alle 20:30,
la 31^ giornata contro l’Union Brescia il 7 marzo alle 17:30.

