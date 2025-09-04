24.1 C
Calendario Serie A: Roma e Lazio pronte al derby di settembre

La Lega Serie A ha ufficializzato la data e l’orario del derby tra Roma e Lazio, ma ha anche comunicato il calendario completo dalla quarta alla dodicesima giornata del campionato. Le due squadre hanno così pianificato i loro impegni da settembre a novembre.

La Roma, guidata da Gasperini, si prepara a un calendario intenso tra campionato ed Europa League. Gli appuntamenti della squadra sono:

– Lazio-Roma, domenica 21 settembre ore 12:30
– Nizza-Roma, giovedì 24 settembre ore 21:00
– Roma-Verona, domenica 28 settembre ore 15:00
– Roma-Lille, giovedì 2 ottobre ore 18:45
– Fiorentina-Roma, domenica 5 ottobre ore 15:00
– Roma-Inter, sabato 18 ottobre ore 20:45
– Roma-Viktoria Plzen, giovedì 23 ottobre ore 21:00
– Sassuolo-Roma, domenica 26 ottobre ore 15:00
– Roma-Parma, mercoledì 29 ottobre ore 18:30
– Milan-Roma, domenica 2 novembre ore 20:45
– Rangers-Roma, giovedì 6 novembre ore 21:00
– Roma-Udinese, domenica 9 novembre ore 18:00
– Cremonese-Roma, domenica 23 novembre ore 15:00
– Roma-Midtjylland, giovedì 27 novembre ore 18:45

In aggiunta, la Roma giocherà altre tre partite di coppa il 11 dicembre, il 22 gennaio e il 29 gennaio contro Celtic, Stoccarda e Panathinaikos.

La Lazio di Sarri avrà un calendario meno intenso, giocando una volta a settimana in assenza di competizioni europee. Gli impegni dei biancocelesti sono:

– Lazio-Roma, domenica 21 settembre ore 12:30
– Genoa-Lazio, lunedì 29 settembre ore 20:45
– Lazio-Torino, sabato 4 ottobre ore 15:00
– Atalanta-Lazio, domenica 19 ottobre ore 18:00
– Lazio-Juventus, domenica 26 ottobre ore 20:45
– Pisa-Lazio, giovedì 30 ottobre ore 20:45
– Lazio-Cagliari, lunedì 3 novembre ore 20:45
– Inter-Lazio, domenica 9 novembre ore 20:45
– Lazio-Lecce, domenica 23 novembre ore 18:00.

