Calendario Serie A: Roma e Lazio pronte al derby di settembre

La Lega Serie A ha ufficializzato la data e l’orario del derby tra Roma e Lazio, ma ha anche comunicato il calendario completo dalla quarta alla dodicesima giornata del campionato. Le due squadre hanno così pianificato i loro impegni da settembre a novembre.

La Roma, guidata da Gasperini, si prepara a un calendario intenso tra campionato ed Europa League. Gli appuntamenti della squadra sono:

– Lazio-Roma, domenica 21 settembre ore 12:30

– Nizza-Roma, giovedì 24 settembre ore 21:00

– Roma-Verona, domenica 28 settembre ore 15:00

– Roma-Lille, giovedì 2 ottobre ore 18:45

– Fiorentina-Roma, domenica 5 ottobre ore 15:00

– Roma-Inter, sabato 18 ottobre ore 20:45

– Roma-Viktoria Plzen, giovedì 23 ottobre ore 21:00

– Sassuolo-Roma, domenica 26 ottobre ore 15:00

– Roma-Parma, mercoledì 29 ottobre ore 18:30

– Milan-Roma, domenica 2 novembre ore 20:45

– Rangers-Roma, giovedì 6 novembre ore 21:00

– Roma-Udinese, domenica 9 novembre ore 18:00

– Cremonese-Roma, domenica 23 novembre ore 15:00

– Roma-Midtjylland, giovedì 27 novembre ore 18:45

In aggiunta, la Roma giocherà altre tre partite di coppa il 11 dicembre, il 22 gennaio e il 29 gennaio contro Celtic, Stoccarda e Panathinaikos.

La Lazio di Sarri avrà un calendario meno intenso, giocando una volta a settimana in assenza di competizioni europee. Gli impegni dei biancocelesti sono:

– Lazio-Roma, domenica 21 settembre ore 12:30

– Genoa-Lazio, lunedì 29 settembre ore 20:45

– Lazio-Torino, sabato 4 ottobre ore 15:00

– Atalanta-Lazio, domenica 19 ottobre ore 18:00

– Lazio-Juventus, domenica 26 ottobre ore 20:45

– Pisa-Lazio, giovedì 30 ottobre ore 20:45

– Lazio-Cagliari, lunedì 3 novembre ore 20:45

– Inter-Lazio, domenica 9 novembre ore 20:45

– Lazio-Lecce, domenica 23 novembre ore 18:00.