Calendario, regolamento e dove seguire il torneo

Inizia oggi, venerdì 31 gennaio, l’edizione numero 131 del Sei Nazioni, il rinomato torneo di rugby. La competizione si aprirà con il match tra Francia e Galles allo Stade de France. Le squadre partecipanti sono Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, Francia e Italia.

Il calendario della competizione prevede diverse partite: il match inaugurale Francia-Galles è programmato per oggi alle 21.15, seguito da Scozia-Italia (1 febbraio, ore 15.15) e Irlanda-Inghilterra (1 febbraio, ore 17.45). La seconda giornata presenta Italia-Galles (8 febbraio, ore 15.15), Inghilterra-Francia (8 febbraio, ore 17.45) e Scozia-Irlanda (9 febbraio, ore 16).

Nella terza giornata, si giocheranno Galles-Irlanda (22 febbraio, ore 15.15), Inghilterra-Scozia (22 febbraio, ore 17.45) e Italia-Francia (23 febbraio, ore 16). La quarta giornata include Irlanda-Francia (8 marzo, ore 15.15), Scozia-Galles (8 marzo, ore 17.45) e Inghilterra-Italia (9 marzo ore 16). Infine, la quinta giornata prevede Italia-Irlanda (15 marzo, ore 15.15), Galles-Inghilterra (15 marzo, ore 17.45) e Francia-Scozia (15 marzo, ore 21).

Il torneo si svolge con un girone all’italiana, con gare di sola andata. La classifica prevede 4 punti per la vittoria e 2 per il pareggio. Le squadre possono guadagnare punti bonus, e sono previsti 3 punti extra per chi vince tutte le partite. In testa all’albo d’oro ci sono Galles e Inghilterra, seguiti da Francia, Irlanda e Scozia. Nel 2025, le partite saranno visibili su Rai 2 e RaiPlay, oltre che su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.