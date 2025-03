Calendario, montepremi e dove guardarlo in TV

Lunedì 3 marzo inizia il torneo di Indian Wells, uno dei Masters 1000 più prestigiosi del circuito, anche se senza la presenza di Jannik Sinner, squalificato per tre mesi. Molti tennisti italiani, tra cui Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, sono pronti a competere. L’attuale campione, Carlos Alcaraz, è atteso da tutti i migliori tennisti, con Alexander Zverev che cerca di avvicinarsi a Sinner nella classifica ATP.

Oggi, oltre a Berrettini e Musetti, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri e Fabio Fognini affronteranno il turno di qualificazione. Alcuni tennisti già qualificati sono Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Luca Nardi. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti attendono le fasi finali del torneo.

Le qualificazioni iniziano oggi, mentre il tabellone principale scatta il 5 marzo e si concluderà con la finale domenica 16. Il torneo offre punti significativi: il vincitore guadagna 1000 punti, il finalista 650, e così via per le altre fasi. Il montepremi è altrettanto ricco, con oltre 1.2 milioni di dollari per il vincitore e più di 630.000 per il finalista. I semifinalisti si aggiudicheranno quasi 355.000 dollari, mentre chi arriva ai quarti di finale avrà diritto a 202.000 dollari.

Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, con il tabellone femminile anche su SuperTennis, e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.