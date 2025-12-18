Calendario Frosinone per animali abbandonati

Il Frosinone Calcio e la Banca Popolare del Frusinate hanno presentato per la prima volta un calendario ufficiale che combina sport, responsabilità sociale e sensibilità verso il territorio. Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con il rifugio per animali Percorso Sicuro e rappresenta un significativo passo verso un approccio più partecipativo e innovativo nella comunicazione dei valori istituzionali del club.

L’iniziativa ha l’obiettivo di dare vita a un prodotto dal marcato valore simbolico e sociale, utilizzando la forza comunicativa dello sport e la popolarità dei suoi protagonisti per accendere una luce su una realtà che spesso resta ai margini. Il progetto persegue la finalità di sostenere la missione del rifugio Percorso Sicuro, realtà impegnata nella tutela, cura e protezione degli animali in difficoltà.

Il contributo della Banca Popolare del Frusinate è stato fondamentale, poiché ha aderito all’iniziativa proposta dall’ufficio Marketing e Comunicazione del Frosinone Calcio, condividendone i valori e confermando il proprio impegno a favore di progetti capaci di generare un impatto positivo sul tessuto sociale del territorio. Il calendario è un autentico manifesto di valori, un ponte tra sport e solidarietà, un invito a guardare oltre il campo e a riconoscere l’importanza del prendersi cura degli altri, umani e animali.

Il Direttore Generale di Banca Popolare del Frusinate, il dott. Domenico Astolfi, ha sottolineato che il tema dell’abbandono e dell’adozione responsabile riguarda tutti noi e che il calendario vuole utilizzare la forza comunicativa dello sport per accendere una luce su una realtà che spesso resta ai margini. La dott.ssa Barbara Gemelli Stirpe ha commentato l’iniziativa, condividendo un messaggio a lei particolarmente caro, poiché è personalmente attiva sul tema adozioni, e ha ringraziato l’Associazione Percorso Sicuro per l’impegno quotidiano profuso.

Lo straordinario risultato ottenuto è frutto del lavoro e della visione dell’art director Riccardo Lancia e del videomaker Umberto De Angelis, che con competenza, sensibilità e cura dei dettagli hanno saputo tradurre i valori dell’iniziativa in immagini di grande impatto.