Calendario Filosofico Femminile 2025: 365 Riflessioni in Formato A7, Made in Italy

Descrizione prodotto

Con supporto in cartone Il Calendario delle Donne 2025

Il Calendario delle Donne è dedicato a tutte le donne che non hanno mai smesso di cercare e di cercarsi.

365 pagine, una al giorno, ciascuna con una frase per ispirare, far riflettere e offrire stimoli che facciano risuonare in armonia la testa e il cuore.

Ogni frase è stata scelta pensando alle donne in rinascita, che hanno capito l’importanza di imparare ad amarsi per essere amate e amare gli altri. Nota bene: le frasi non sono le stesse del Calendario Filosofico e sono diverse anno per anno!

365 giorni di frasi filosofiche

Ogni giorno, staccando la pagina, troverai un nuovo spunto per essere felice e goderti la vita

Un regalo lungo un anno

Il Calendario delle Donne è un regalo a dedicare alle donne speciali della nostra vita

Il Calendario delle Donne Originale

Perfetto da tenere a casa, sul comodino, su una mensola in bagno o per la scrivania dell’ufficio.

Ideato in Italia con passione e dedizione

Il Calendario delle Donne, ideato da Sofia e Massimo, è prodotto artigianalmente in Italia.

1 Le frasi filosofiche

2 Idea Regalo

3 Il più imitato

4 Made in Italy

Ogni frase è stata scelta con cura da Sofia e Massimo pensando alle donne in rinascita, che hanno capito l’importanza di imparare ad amarsi per essere amate e amare gli altri.

In quanti formati è disponibile Il Calendario delle Donne?

Formato A8 – mignon – misura 5,2, x 7,2 cm.

Formato A7 – midi – misura 7,5 x 10,5 cm.

Formato A6 – piccolo – misura 10 x 14 cm.

Ho già acquistato il calendario del 2024 e ho già il supporto. Come posso fare?

Per il 2025 puoi acquistare solo l’inserto del calendario.

Le frasi sono sempre le stesse ogni anno?

Ogni anno le frasi sono diverse e non vengono mai ripetute l’anno successivo.

Ho già il supporto, come posso capire che inserto acquistare?

Per capire qual è la misura esatta del tuo inserto basta semplicemente che con un righello misuri una pagina.

Il formato A6 misura 10×15 cm.

Ci sono altre pagine oltre al calendario?

Oltre alle 365 frasi, alla fine di ogni mese c’è qualcosa in più.

Scegli il calendario più adatto a te

PENSIERI AL FEMMINILE: Il Calendario delle Donne è dedicato a tutte le donne che non hanno mai smesso di cercare e di cercarsi. 365 pagine, una al giorno, ciascuna con una frase per ispirare, far riflettere e offrire stimoli che facciano risuonare in armonia la testa e il cuore

L’UNICO CALENDARIO SULLE DONNE, CON LE DONNE, PER LE DONNE: Ogni frase è stata scelta con cura da Sofia e Massimo pensando alle donne in rinascita, che hanno capito l’importanza di imparare ad amarsi per essere amate e amare gli altri

FORMATO DA TAVOLO: La versione che stai guardando ora è il formato A7 e misura 7,5×10,5 cm. Completa di supporto da tavolo in cartone

PRODOTTO ARTIGIANALE: Il Calendario delle Donne è prodotto artigianalmente a Bologna dal 2016, con grande passione e dedizione

IDEA REGALO: Il Calendario delle Donne è un regalo che fa compagnia per un intero anno, da dedicare alle donne speciali della nostra vita: alla mamma, all’amica del cuore, alla nostra compagna – e perché no, a noi stesse. Ideale come regalo di Natale o per San Valentino