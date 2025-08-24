Calendario della polizia 2026: tutte le novità in arrivo

Da oggi è possibile prenotare il calendario della polizia per il 2026, realizzato dall’Ufficio comunicazione istituzionale. Questo calendario mette in mostra diversi aspetti del lavoro della polizia, attraverso immagini che catturano momenti significativi e importanti.

Le prenotazioni sono aperte per tutti coloro che desiderano avere una copia di questo prodotto, che unisce estetica e celebrazione del lavoro svolto dagli agenti. Il calendario non è solo un utile strumento, ma rappresenta anche un modo per apprezzare e riconoscere l’impegno della polizia nella comunità.

Per chi è interessato, è possibile effettuare la prenotazione attraverso i canali ufficiali.