Calendario CITES e tutela faunistica Emilia-Romagna

I Carabinieri Forestali dell’Emilia-Romagna presentano il bilancio del loro operato. La conferenza sarà l’occasione per mostrare i risultati nei vari settori di competenza, dalla tutela del territorio e delle foreste al contrasto degli incendi e il monitoraggio dell’inquinamento.

Nel corso dell’evento verrà presentato il Calendario CITES della prossima edizione, che celebra un anniversario storico legato alla tutela delle specie in pericolo. Tra le storie di rinascita raccontate, due hanno un forte legame con la regione. La prima riguarda il sequestro dei tursiopi del Delfinario di Rimini, un caso cardine per la giurisprudenza sul benessere animale. La seconda è l’operazione internazionale “Atacama”, che ha portato al recupero di rari cactus illegalmente sottratti al Cile.

Sarà ricordato anche il ruolo del Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica di Monte Adone, un polo nazionale che accoglie e cura animali esotici protetti sequestrati dai Carabinieri Forestali.