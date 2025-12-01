Calendario Avvento Natale 24 giorni – 8 animali & 16 accessori

🔥 Offerta Amazon
Littlest Pet Shop Pet Shop Advent Calendar – 8 Animals & 16 Accessories – 24 Days Christmas Calendar – Mini Animal Figures – Toy for Ages 4+ – BF00758
Scopri il Calendario dell’Avvento di Littlest Pet Shop
Il Calendario dell’Avvento di Littlest Pet Shop è un regalo meraviglioso per qualsiasi fan delle miniature di animali. Con 24 giorni di sorprese, potrai scoprire un nuovo animale o accessorio ogni giorno, aprendo un compartimento alla volta. Chi scoprirai?
Caratteristiche del Calendario dell’Avvento
- 8 animali invernali da scoprire, ognuno con la sua personalità unica
- 16 accessori diversi per giocare con gli animali, tra cui festosi cerchietti per la testa, collane colorate, un fuocherello caldo e anche una carta da collezione!
- Un codice gratuito per una sorpresa virtuale, che ti permetterà di sbloccare sorprese uniche e animali virtuali
Vantaggi Pratici
-
- Il Calendario dell’Avvento di Littlest Pet Shop è un ottimo modo per attendere il Natale, completando la tua collezione di personaggi Littlest Pet Shop e creando nuove storie ogni giorno
- Il calendario è adatto a bambini di età pari o superiore a 4 anni, rendendolo un regalo perfetto per le festività
Unisciti alla Comunità di Littlest Pet Shop
La Generazione 7 di Littlest Pet Shop incoraggia la comunità, la scoperta e il gioco immaginativo. È il giocattolo divertente e eccentrico perfetto per i bambini che amano collezionare. Unisciti alla comunità di Littlest Pet Shop oggi stesso e scopri un mondo di avventure e sorprese!
Acquista il Calendario dell’Avvento di Littlest Pet Shop oggi stesso e scopri un mondo di divertimento e sorprese per te e i tuoi bambini!
