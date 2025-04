Calendario, appuntamenti e curiosità sullo “Slam di Roma”

Dal 29 aprile al 18 maggio 2025 si svolgeranno gli Internazionali d’Italia, un grande evento di tennis che avrà luogo al Parco del Foro Italico di Roma. Giunto alla sua 82ª edizione, questo torneo è particolarmente amato fin dal 1930. Quest’anno, il tabellone presenta novità entusiasmanti, con 8 tennisti italiani, tra cui Sinner, Musetti e Berrettini, e diverse wild card.

In campo femminile, le protagoniste saranno Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, con wild card per diverse altre giocatrici. Un evento molto atteso è il doppio dei fratelli Berrettini, che tornano a giocare insieme. Ci saranno anche importanti migliorie nelle strutture, con l’area del torneo che passa da 12 a 20 ettari e l’introduzione della nuova Super Tennis Arena allo Stadio dei Marmi, con oltre 3.000 posti. Inoltre, verranno creati campi in terra battuta sulle sponde del Tevere.

Il calendario del torneo include diverse fasi: le pre-qualificazioni dal 29 aprile al 3 maggio, seguite da allenamenti e qualificazioni ufficiali. I turni principali iniziano l’8 maggio e culminano con le finali maschili e femminili il 17 e 18 maggio.

I biglietti sono molto richiesti e i prezzi variano. Per il Campo Centrale, i costi vanno da 24 a 1.500 euro, mentre per il Grand Stand Arena dai 30 ai 250 euro. Per la Super Tennis Arena, si va da 24 a 96 euro, e per il Ground da 6 a 59 euro. L’evento promette un’ esperienza unica per gli appassionati di tennis.