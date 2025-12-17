16.9 C
Calendario Acsi Piacenza

Da stranotizie
Calendario Acsi Piacenza

Il calendario delle manifestazioni della stagione è stato reso noto dall’Acsi, con quattordici appuntamenti che si svolgeranno tra inizio gennaio e metà ottobre. Il calendario ha una vocazione maggiormente amatoriale rispetto al precedente e include anche eventi di cicloturismo.

La stagione si aprirà all’Epifania a Carpaneto con la “Gelo Bike”, un raduno cicloturistico di mountain bike e tradizionale evento di inizio anno. La prima gara amatoriale su strada sarà il 29 marzo a Le Mose, mentre il 12 aprile ci sarà il cicloraduno di mountain bike a Rivergaro.

A maggio ci saranno due appuntamenti: il 3 un cicloraduno a Piacenza, seguito il 24 maggio dal campionato provinciale su strada a Mortizza. Giugno sarà il mese più caldo del calendario, con quattro date nell’arco di tredici giorni, tra cui i cicloraduni a Castell’Arquato e al Cerro, la Randonnée Valli Piacentine a Carpaneto e la gara amatoriale di Gropparello.

Altre gare estive sono previste a Gazzola l’11 luglio, a Valconasso il 27 settembre, e ci saranno anche i cicloraduni di Bettola e Cortemaggiore a settembre. Il gran finale sarà il Memorial Faccini a Sant’Antonio di Castell’Arquato, gara amatoriale in agenda il 17 ottobre. La vice responsabile provinciale Acsi Ciclismo, Matilda Fummi, commenta che le gare sono aumentate, mentre restano stabili i tesserati e le società, rispettivamente più di 450 e 14.

