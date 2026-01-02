Calendario 2026: ponti e vacanze

Il 2026 è pronto a sorprendere con una mappa completa di festività e ponti da sfruttare per viaggi e pause strategiche. Anche se l’anno nuovo non regala super ponti da manuale in ogni mese, con un po’ di ingegno è possibile costruire weekend lunghi e vacanze più generose.

Il 1° gennaio cade di giovedì, mentre l’Epifania il 6 gennaio è di martedì. Anche se molti saranno già in ferie natalizie, chi lavora può richiedere libero venerdì 2 o lunedì 5 gennaio e ottenere quattro giorni consecutivi di stacco.

La Pasqua 2026 cade domenica 5 aprile e la Pasquetta il 6 aprile. Con un solo giorno di ferie venerdì 3 aprile, si ottiene un weekend lungo da quattro giorni. La strategia più ambiziosa? Prendere ferie dal 7 al 10 aprile: quattro giorni che si trasformano in nove giorni consecutivi di vacanza, combinando weekend e festivi centrali.

Il 25 aprile cade di sabato, ma chiedendo ferie venerdì 24 o lunedì 27 aprile si ottengono tre giorni di pausa. La Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio, apre la possibilità di un “super ponte”: prendendo ferie dal 27 al 30 aprile, si può godere di sette giorni consecutivi di riposo unendo weekend e festivi.

Il 2 giugno cade di martedì. Prendendo libero lunedì 1° giugno, si ottiene un ponte perfetto di quattro giorni, ideale per una fuga estiva anticipata.

L’8 dicembre cade di martedì: prendendo libero lunedì 7 si ottiene un ponte lineare di quattro giorni, perfetto preludio alle festività. Natale è venerdì 25 dicembre e Santo Stefano sabato 26: chi non ha ferie programmate può comunque godere di quattro giorni consecutivi di riposo grazie al weekend successivo. Il 31 dicembre cade giovedì: con tre giorni di ferie residua (29, 30, 31 dicembre) è possibile ottenere una pausa di sette giorni consecutivi, chiudendo l’anno in totale relax.

Le famiglie possono pianificare le vacanze sfruttando ponti strategici, come il Carnevale, le vacanze di Pasqua, la Festa della Liberazione, la Festa dei Lavoratori, la Festa della Repubblica, Ferragosto, l’Immacolata e le vacanze di Natale e Capodanno.

Oltre ai festivi nazionali, ogni città ha la propria festa patronale, spesso fonte di ponti ideali, come San Pietro e Paolo a Roma, Sant’Ambrogio a Milano, San Gennaro a Napoli, Santa Rosalia a Palermo, San Giovanni Battista a Firenze, San Marco a Venezia, San Petronio a Bologna, San Giovanni a Torino e Genova, San Nicola a Bari e San Zeno a Verona.

Il 2026 non è un calendario “perfetto”, ma premia la flessibilità. Bastano pochi giorni di ferie ben piazzati per trasformare un semplice weekend in una boccata d’aria lunga e rilassante. Ponti che si sfiorano, martedì e venerdì strategici, e una buona pianificazione permettono di sfruttare al massimo tempo libero e vacanze.