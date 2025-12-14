Calendario 2026: ponti e vacanze in Italia

Il 2026 offre una mappa completa di festività e ponti da sfruttare per viaggi e pause strategiche. Anche se l’anno nuovo non regala super ponti da manuale in ogni mese, con un po’ di ingegno è possibile costruire weekend lunghi e vacanze più generose.

Il 1° gennaio cade di giovedì, mentre l’Epifania il 6 gennaio è di martedì. Chi lavora può richiedere libero venerdì 2 o lunedì 5 gennaio e ottenere quattro giorni consecutivi di stacco.

La Pasqua 2026 cade domenica 5 aprile e la Pasquetta il 6 aprile. Con un solo giorno di ferie venerdì 3 aprile, si ottiene un weekend lungo da quattro giorni. La strategia più ambiziosa? Prendere ferie dal 7 al 10 aprile: quattro giorni che si trasformano in nove giorni consecutivi di vacanza, combinando weekend e festivi centrali.

Il 25 aprile cade di sabato, ma chiedendo ferie venerdì 24 o lunedì 27 aprile si ottengono tre giorni di pausa. La Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio, apre la possibilità di un “super ponte”: prendendo ferie dal 27 al 30 aprile, si può godere di sette giorni consecutivi di riposo unendo weekend e festivi.

Il 2 giugno cade di martedì. Prendendo libero lunedì 1° giugno, si ottiene un ponte perfetto di quattro giorni, ideale per una fuga estiva anticipata.

L’8 dicembre cade di martedì: prendendo libero lunedì 7 si ottiene un ponte lineare di quattro giorni, perfetto preludio alle festività. Natale è venerdì 25 dicembre e Santo Stefano sabato 26: chi non ha ferie programmate può comunque godere di quattro giorni consecutivi di riposo grazie al weekend successivo. Il 31 dicembre cade giovedì: con tre giorni di ferie residua (29, 30, 31 dicembre) è possibile ottenere una pausa di sette giorni consecutivi, chiudendo l’anno in totale relax.

Le famiglie possono pianificare le vacanze sfruttando ponti strategici: Carnevale, vacanze di Pasqua, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, Ferragosto, Immacolata e vacanze di Natale e Capodanno.

Oltre ai festivi nazionali, ogni città ha la propria festa patronale, spesso fonte di ponti ideali: Roma, Milano, Napoli, Palermo, Firenze, Venezia, Bologna, Torino, Genova, Bari e Verona.

Il 2026 non è un calendario “perfetto”, ma premia la flessibilità. Bastano pochi giorni di ferie ben piazzati per trasformare un semplice weekend in una boccata d’aria lunga e rilassante. Ponti che si sfiorano, martedì e venerdì strategici, e una buona pianificazione permettono di sfruttare al massimo tempo libero e vacanze.