Calenda: ‘Dimmelo in Faccia’ – Scritte Davanti alla Scuola di Mio Figlio

La sera dell’8 marzo 2025, è apparsa una scritta offensiva davanti alla scuola del figlio di Carlo Calenda, leader di Azione, con la frase “Calenda infame”. Calenda ha denunciato l’incidente sui social, esprimendo il suo disprezzo verso l’autore e invitandolo a confrontarsi di persona. Ha inoltre sottolineato di lavorare senza scorta e di percorrere il tragitto verso il suo ufficio a piedi.

La reazione alla scritta è stata immediata, con numerosi colleghi e figure pubbliche che hanno espresso solidarietà a Calenda. Alessio D’Amato, segretario romano di Azione, ha condannato il gesto come vile e ha ribadito l’impegno del partito per un’Europa libera. Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, ha descritto l’azione come codarda e ha promettendo che Calenda non si lascerà intimorire, né le battaglie di Azione verranno fermate. Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, ha sottolineato che i codardi sporcano i muri e che dovrebbero vergognarsi delle loro azioni.

Elena Bonetti, vicepresidente, ha definito l’atto come un’intimidazione inaccettabile nei confronti di un leader politico, offrendo solidarietà personale e politica. Anche Roberto Saviano ha commentato il post di Calenda esprimendo la sua solidarietà.

L’indagine è attualmente condotta dalla Digos, mentre il clima di sostegno nei confronti di Calenda continua a crescere, evidenziando la resistenza contro atti di intimidazione e la determinazione nell’affrontare tali episodi nella vita pubblica.