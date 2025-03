Calenda chiude il Congresso di Azione, Meloni ‘coraggiosa’ e affondo a Conte

Giorgia Meloni ha compiuto “un atto di coraggio” partecipando al congresso di Azione, dove Carlo Calenda ha espresso la sua gratitudine per la sua presenza, nonostante le difficoltà dell’uditorio. In questo contesto, Calenda ha paragonato il suo coraggio a quello di aver partecipato al congresso della Cgil, in cui ha espresso le sue opinioni senza fronzoli.

Riguardo al Movimento 5 Stelle, Calenda ha criticato il leader Giuseppe Conte per tentare di sfruttare la questione delle armi per la sua popolarità, sottolineando che Conte, essendo stato presidente del Consiglio, ha firmato per aumentare le spese per la difesa al 2%. Ha accusato Conte di utilizzare la paura degli italiani in maniera poco etica, paragonando la sua azione a quella dell’abolizione della povertà.

Calenda ha descritto Conte come un “populista di destra”, suggerendo che dovrebbe allinearsi di più con Matteo Salvini, poiché ritiene che rappresentino la stessa ideologia. Infine, loda Paolo Gentiloni, affermando che lo considererebbe il premier ideale e che lo reimmetterebbe come presidente del Consiglio senza esitazioni. Il congresso di Azione si chiude oggi, 30 marzo 2025, con queste dichiarazioni che evidenziano le posizioni politiche di Calenda e le sue critiche verso il M5S e i suoi leader.