Caleb McLaughlin sfida la moda con la napoleon jacket italiana

La napoleon jacket ha sorpreso tutti, passando da un mito virtuale a una presenza concreta sulle passerelle e persino sul red carpet. Questo pezzo all’apparenza impossibile da indossare, con i suoi bottoni d’oro, spalline e ricami, sembrava un’illustrazione di moda destinata solo agli schermi degli smartphone. Ma la realtà ha superato le aspettative quando Caleb McLaughlin, noto per il suo ruolo di Lucas in Stranger Things, ha indossato una versione bianca e oro, realizzata su misura da Joshua Kane, durante la premiere della serie.

Per un lungo periodo, la napoleon jacket è stata vista come un fenomeno di tendenza, esplosa nei video di TikTok per la sua estetica audace piuttosto che per la sua indossabilità. Tuttavia, le passerelle della Primavera/Estate 2026 hanno cambiato la percezione: marchi come Dior, Ann Demeulemeester ed Enfants Riches Déprimés hanno presentato varianti di questa giacca, dimostrando che non si tratta solo di una moda passeggera, ma di un ritorno di fiamma nel menswear, influenzato da Hedi Slimane.

La napoleon jacket ha quindi sfondato la quarta parete, abbandonando il mondo digitale per affermarsi fisicamente. McLaughlin ha aperto la strada, diventando il primo a portare questo pezzo sul red carpet, una mossa paragonabile alla sua apparizione precedente con una giacca militare della collezione recente di Wales Bonner. La giacca, ora simbolo di un’epoca, è diventata un must-have che segna l’intersezione tra moda digitale e reale.