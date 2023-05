Caldonazzo spara a zero a L’Isola: “Gallina, brutta persona”

Nulla da fare, anche se adesso è da sola su l’Isola di Sant’Elena, Nathaly Caldonazzo continua a covare rancore nei confronti del suo acerrimo nemico, Alessandro Cecchi Paone. Ieri la showgirl ha ricevuto la visita di Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero e si è confidata con il conduttore radiofonico, lamentandosi di Cecchi Power.

“Sono molto felice di questo arrivo, del tuo, non di quello di Andrea. Con Andre non mi sono trovata bene, certi suoi comportamenti non mi piacciono, ma finisce lì. Invece con Alessandro è diverso. Lui è l’unico che non sopporto davvero. Con me si è posto male.

Brutta persona, non lo vorrei qui. Se lo incontrassi fuori cambierei strada. Come mai non mi sono trovata con lui? Dici due galli in un pollaio? Due galline forse… Comunque non si è posto con me come con voi. Quella sparata che mi ha fatto era assurda”.