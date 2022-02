Al GF Vip abbiamo visto il duro confronto tra Nathaly Caldonazzo e il suo ex Andrea Ippoliti, che lei ha definito ‘narcisista patologico’. Subito dopo quell’incontro la moglie dell’uomo ha lanciato una shade sui social alla gieffina.

“Mi viene un dubbio… Ma non è lei che si è messa con Andrea, la stessa persona sposata con me e padre dei nostri tre figli? Non è tradimento? “Una donna che si mette con un uomo sposato è una schifosa”. Ho sentito bene? Ma questo vale solo per Soleil? Senza parole”.

Adesso Daniela Pandini ha deciso di scrivere una lunga lettera a Nathaly. Dalle pagine di DiPiù la moglie di Ippoliti ha attaccato duramente la Caldonazzo e ha detto di meritarsi le sue scuse.

Molte persone sono disposte a tutto pur di avere un po’ di visibilità. Dopo anni compare l’ex moglie di Andrea Ippoliti, ex compagno di Nathaly. Ma come mai non ha parlato quando si sono separati dopo Temptation Island e ne parla solo adesso che lei sta nella casa? #gfvip pic.twitter.com/WBYyXEAuoA

“Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me.

Da lì in poi mio marito ha iniziato ad avere strani comportamenti: mandava spesso dei messaggi di nascosto, lo sentivo distante, fino a che uno dei miei figli ha visto per caso un messaggio sul suo cellulare, con scritto “Ti amo”, firmato da Nathaly.

Ti definisci paladina delle donne, quando invece ti sei intromessa in un matrimonio con tre figli. Andrea ha le sue colpe, ma tu non hai fatto niente per evitarlo e dovresti scusarti con me. Ora non nominare mai più nessuno della nostra famiglia. Perché il male che abbiamo ricevuto da te ci basta e avanza.

Lo hai etichettato come un narcisista patologico, non pensando che a casa c’erano i suoi figli che guardavano la televisione. Noi abbiamo avviato le pratiche per la separazione, ma siamo sempre una famiglia e lui ha cercato di correggere gli errori fatti, soprattutto con i figli”.