Caldonazzo furiosa rivela un ‘problema’ di Christopher Leoni: “Basta ora dico tutto!”

Una tempesta ha travolto la piccola Isola di Sant’Elena e tutto è nato per una scatoletta di riso. Nathaly Caldonazzo senza dire nulla al suo compagno Christopher Leoni ha aperto e mangiato il contenuto di una scatoletta e lui è sbottato: “Non si fa! Come mai voglio nascondere le altre? Perché mi hai promesso e mi hai giurato che non avresti mangiato e invece hai mangiato. Cosa mi assicura che non ne mangerai un’altra?“.

La naufraga è andata su tutte le furie: “Ma vergognati davvero. Che uomo sei? Ieri notte avevo fame e ho mangiato una scatoletta. Tu stamani senza dire nulla ne hai aperta un’altra subito, non sei uomo. Adesso fai la scenetta davanti alla telecamera, sei come gli altri. Pensare che ti avevo anche difeso con Andrea. Ho ceduto a una scatola, stavo morendo. E allora? Adesso devo andare alla gogna? Fai l’uomo, non fare la scenetta davanti alla telecamera, sei pietoso. Perché hai bisogno di fare tutta questa sceneggiata, mortificandomi, quando io ti ho sempre difeso? È durato solo due giorni l’idillio. Continuo la mia Sant’Elena da sola come l’ho cominciata. Non ho bisogno di un personaggio così“.

Anche sull’#Isola di Sant’Elena il clima non è dei più sereni e tra Nathaly e Christopher nasce una discussione sul cibo! ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/CREVwVZAKE — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 12, 2023

Caldonazzo e il problemino di Christopher Leoni.

La Caldonazzo in un confessionale ha anche svelato un piccolo problema del collega naufrago: “Ora mi fa anche dire una cosa, tanto si è comportato così male che non mi sento in colpa. Lui è stato così vile che dico tutto di quel suo problema. Sì, ieri sera l’ho fatto entrare nella mia capanna nonostante i suoi funghi! E vabbè l’ho detto. Ragazzi ha questa cosa che ha i funghi hai piedi e sta tutto il giorno a grattarsi e guardarli. Poi dice pure che sono maleodoranti. Infatti non riuscivo a dormire nella capanna con lui accanto. Mi sono grattata tutta la notte e non ho mai dormito. Per com’è stato cattivo posso dire tutto ormai“.