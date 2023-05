Caldonazzo e Mazzoli avvistano un UFO a L’Isola, Corinne terrorizzata: “Ho paura!”

Da L’Isola dei Famosi a Mistero il passo è breve. Marco Mazzoli ha rivelato a Nathaly di aver visto qualcosa nel cielo e la Caldonazzo l’ha subito interrotto: “Oddio, dimmi che anche tu hai visto quello che ho visto io e pure una scritta. Hai visto dei movimenti? Anche io Marco!“.

Mazzoli ha spiegato all’amica quello che ha visto: “Sì due sere fa eravamo fermi a guardare le stelle. Noi abbiamo visto un movimento spaziale allucinante. Vedevamo queste luci che si muovevano veloci e andavano su! La sera delle tempesta abbiamo visto questi movimenti devastanti. Oggetti luminosi che si muovevano, ma era pieno“.

Caldonazzo: “Poi è apparsa una scritta sulla sabbia”.

Non solo luci, la Caldonazzo ha visto una scritta: “La sera della tempesta? Oddio sì! Era tardissimo, un’ora prima che piovesse. Non hai capito, io ho visto anche una scritta sulla sabbia. Tam, di colpo è arrivata e poi è scomparsa. Stavo pensando agli UFO, giuro, l’ho raccontato anche a Christopher. Ho pensato agli alieni davvero. Il cielo era tutto stellato, di colpo è diventato nero, le luci e poi la scritta sulla sabbia di pochi secondi. Ve lo giuro su Dio. Una scritta di luce che poi è scomparsa. Poi un triangolo di luci. Ragazzi io sull’isola di Sant’Elena ho visto cose strane ve lo dico. Sulla scritta non so cosa ci fosse scritto, è stato davvero un istante“.

Corinne Clery ha interrotto i due dicendo di essere terrorizzata: “No oddio mi fai paura a dirmi così. Ragazzi ho paura davvero. Non me lo dite così che ho paura davvero. Ragazzi no vi prego non ditemelo“.

Per risolvere questo mistero c’è bisogno delle due maggiori esperte sul tema: Demi Lovato e Flavia Vento. Pier Silvio mandale in Honduras!

Non solo UFO, ma anche esseri di luce.

E se Nathaly ha avvistato gli UFO, Alessandro Cecchi Paone e Christopher Leoni il mese scorso hanno rivelato di avere visto uno strano essere tra gli alberi. Ovviamente si tratta del famoso…