La settimana più calda dell’estate è alle spalle e la conferma arriva dall’ultimo bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute. La tregua non durerà a lungo. Ma intanto oggi, lunedì 16 agosto, le città con livello di “allerta 3” (“bollino rosso”) sono ancora sette (Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia, Rieti e Roma). Ancona, Bari e Venezia passano al livello 2 (zona di allerta arancione), le altre diventano tutte “gialle”. Solo Genova concede un pò di tregua aggiudicandosi il livello 0, cioè con bollino verde.

Ma domani, martedì 17 agosto, in “rosso” resterà solo Palermo e in arancione solo Bari: previste temperature percepite massime pari a 37 gradi. Mercoledì 18, invece, nessuna allerta per le 27 città monitorate dal ministero.

Le previsioni meteo

La morsa dell’anticiclone africano Lucifero sta dunque per terminare con l’arrivo anche di qualche temporale e di una generale “rinfrescata”, ma sarà soltanto un fuoco di paglia.

L’aria fresca in quota che giungerà sull’Italia sarà la responsabile della formazione di numerosi temporali (forti e con grandinate) che dalle Alpi di Lombardia e Triveneto si estenderanno verso sera ai settori prealpini e più occasionalmente su quelli pianeggianti. Da martedì l’instabilità atmosferica raggiungerà pure la fascia adriatica centrale, quindi gli Appennini. Con l’ingresso del Maestrale le temperature cominceranno a diminuire fino 10-12°C, ritornando quindi nella media del periodo dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud.

Dopo questa breve, ma tanto sospirata boccata di aria meno calda, l’anticiclone sub-tropicale sarà pronto a fare ritorno. Da venerdì 20, ma soprattutto dal prossimo weekend le temperature torneranno a superare facilmente i 33-35°C su gran parte d’Italia.