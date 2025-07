Caldo Estremo: L’Italia a Rischio di un PIL in Calo

Le ondate di calore rappresentano un fenomeno con ripercussioni significative non solo sulla salute delle persone e sull’ecosistema, ma anche sull’economia dei paesi. Un recente studio di Allianz Trade mette in luce le conseguenze economiche delle temperature estreme, evidenziando un preoccupante scenario per l’Italia.

Secondo l’analisi, nel 2025 l’Italia subirà una contrazione dell’1,2% del suo PIL a causa degli effetti delle alte temperature. Questa perdita è pari a più del doppio rispetto alla media europea, che si attesta allo 0,5%. Il confronto con altri paesi della zona euro risulta ancora più allarmante: la Francia è prevista perdere solo lo 0,3% del suo PIL, mentre la Germania subirà un impatto dello 0,1%.

Lo studio sottolinea che l’aumento delle temperature influisce negativamente sulla produttività, in particolare nei settori caratterizzati da elevato impegno fisico. In un contesto di crescente instabilità climatica, i lavoratori sono soggetti a stress termico, un fattore che, a livello globale, si traduce in un’ulteriore perdita complessiva del 2,2% della produzione economica.

Le aziende e i governi si trovano quindi a dover gestire non solo le sfide immediate legate alla salute pubblica, ma anche un impatto economico che potrebbe aggravarsi nei prossimi anni, influenzando la crescita e la sostenibilità finanziaria dei sistemi nazionali.