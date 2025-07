Caldo estremo: l’impatto sulla produttività e sull’economia

L’aumento delle temperature globali sta influenzando significativamente l’economia a livello mondiale. Le recenti ondate di calore, infatti, stanno compromettendo la produttività lavorativa e causando perdite significative nel PIL.

Uno studio di Allianz Trade ha evidenziato come il calore intenso riduca drasticamente le ore lavorative disponibili. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro stima che nel 2025 si possa registrare una perdita globale dell’2,2% delle ore lavorative, corrispondente all’incirca a 80 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Nel 2021, si sono persi circa 470 miliardi di ore di lavoro, un aumento del 37% rispetto agli anni ’90. I lavoratori nei Paesi in via di sviluppo risultano tra i più colpiti, in quanto maggiormente esposti a condizioni climatiche sfavorevoli.

A temperature di 32 °C, la capacità lavorativa fisica diminuisce del 40%, mentre a 38 °C scende a due terzi. In Europa, le previsioni indicano una contrazione del PIL dello 0,5% e di uno 0,6% a livello globale entro il 2025. L’Italia potrebbe subire un impatto ancora più grave, con una perdita stimata dell’1,2%.

Il crescente numero di ondate di calore viene descritto da esperti come la “nuova normalità”, rendendo necessario un adattamento dell’economia. Le ondate di calore possono avere effetti temporanei sulla produzione, con una ripresa parziale prevista nei settori manifatturiero e dei servizi, anche se le perdite in agricoltura e nelle infrastrutture tendono a persistere. La capacità di prevedere questi eventi offre tuttavia opportunità di preparazione economica.