Caldo Estremo in Italia: Rischi per la Salute e Allerta

Il ministero della Salute ha pubblicato il bollettino delle ondate di calore, segnalando per oggi, mercoledì 10 giugno, un livello di allerta 2 (bollino arancione) per Bolzano, Campobasso e Perugia, le città a maggior rischio per la salute. Altre nove città, tra cui Bologna, Brescia e Roma, sono sotto un livello 1 (bollino giallo), che indica condizioni meteorologiche che possono anticipare un’ondata di calore.

Il livello 2 indica rischi per la salute, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione. Al contrario, il livello 1 segnala potenziali condizioni dannose nei giorni successivi.

Per informare i cittadini sui rischi delle ondate di calore, il ministero elabora bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Questi bollettini sono disponibili online da maggio a settembre e vengono aggiornati dal lunedì al venerdì alle ore 11. La consultazione è facilitata anche tramite l’app ‘Caldo e Salute’, scaricabile per dispositivi Android su Google Play.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com