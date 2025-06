Caldo Estremo in Italia: Allerta per 13 Città, Ecco Come Proteggersi

In Italia si registra un’ondata di caldo eccezionale, con temperature in impennata, che colpirà diverse città nei prossimi giorni. L’Agenzia di stampa AdnKronos informa che oggi, 26 giugno, sei città sono in condizioni di emergenza, contrassegnate da bollino rosso.

Le città colpite oggi includono Bologna, Firenze, Torino, Bolzano, Brescia e Perugia. Domani, 27 giugno, la situazione peggiorerà, con ben 13 città che continueranno a rimanere sotto bollino rosso, ovvero Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona. Altre dieci città saranno sotto bollino arancione, che indica un livello di allerta inferiore, mentre quattro città, come Messina e Genova, rimarranno a bollino giallo.

Il Ministero della Salute produce quotidianamente un bollettino sulle ondate di calore, attivo da maggio a settembre, per monitorare l’impatto delle alte temperature sulla salute umana. Le previsioni sono disponibili anche tramite un’app dedicata. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature elevate per più giorni consecutivi, un fenomeno che può essere particolarmente rischioso per le persone vulnerabili, come anziani e malati cronici.

Per sensibilizzare la popolazione, è stata lanciata la campagna “Proteggiamoci dal caldo”, mirata a informare sui pericoli legati all’afa e a suggerire misure preventive. L’impatto del cambiamento climatico contribuisce a questo aumento delle temperature, con effetti diretti sulla salute e sull’ambiente, aumentando i rischi di malattie collegate al caldo.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.iodonna.it