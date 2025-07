Caldo estremo in Europa: Italia al limite dei 40 gradi

L’Europa sta affrontando un’estate particolarmente calda, con temperature record previste in diverse regioni. Secondo l’«Extreme forecast index» di Copernicus, alcune aree, tra cui Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, mostrano un innalzamento delle temperature di 10-14 gradi rispetto alla media.

In Italia, numerose città hanno già superato i 40 gradi, mentre i servizi sanitari stanno sperimentando un forte aumento di richieste dovute a malesseri legati al caldo, e ci sono timori per il rischio di incendi. Durante i prossimi giorni, le condizioni non miglioreranno: oggi si prevedono punte di 39 gradi in Toscana e Lazio e fino a 40 gradi domani in alcune regioni.

Il fenomeno è attribuito all’anticiclone africano, che ha preso il posto della storica struttura delle Azzorre, a causa degli effetti del cambiamento climatico. Questa modifica ha stravolto il comportamento delle correnti nel Mediterraneo, creando un clima più avverso. L’anticiclone delle Azzorre, in passato più stabile e benigno, non riesce più a proteggere l’Italia da ondate di calore e siccità.

Si prevede inoltre che correnti fresche possano interagire con l’aria calda, generando tempeste improvvise nelle zone alpine. L’Agenzia delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi ha segnalato che tra il 2001 e il 2020, i danni diretti da calamità naturali hanno superato i 186 miliardi di euro.

Il Mediterraneo, sempre più riscaldato, rilascia una maggiore quantità di vapore acqueo, intensificando il rischio di piogge estreme e venti forti. In tal contesto, esperti avvertono della necessità di ripensare le città, aumentando le aree verdi per mitigare gli effetti del caldo estremo e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.